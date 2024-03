Ağdam təmsilçisi “Qarabağ”ın Avropa klubları sırasında yeri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, son 5 ilin nəticələrinə görə, “Qarabağ” Avropa klubları sırasında 56-cı pillədə qərarlaşıb.“Qarabağ” bununla da Real Betis, Celtic, Galatasaray, Freiburg, Dynamo Kyiv, Monaco, Union Berlin, Wolfsburg, Sparta P, Zenit SP, Borusia M, Aston Villa, Brighton, Wolves, Newcastle, Valencia, Beşiktaş, Trabzonspor kimi klubları qabaqlayıb.

