Beynəlxalq Futbol Federasiyasının (FİFA) sovet futbolu tarixində ən gənc hakimi olmuş Aleksey Spirin vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Futbol İttifaqının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Aleksey Spirin 72 yaşında dünyasını dəyişib.

