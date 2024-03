11 mart Ramazan ayının ilk günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ramazan ayının başlanması ilə bağlı bu gecə niyyət axşamı olaraq qəbul edilir.

Qeyd edək ki, martın 28-i və 30-u, aprelin 1-i və 5-i Qədr gecələridir.

Ramazan bayramı aprelin 10 və 11-də qeyd ediləcək. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, aprelin 12-si həftənin cümə gününə təsadüf etdiyindən aprelin 6-sı şənbə günü ilə yerləri dəyişdirilib. Nəticədə Ramazan bayramında 5 gün (aprelin 10, 11, 12, 13 və 14-ü) iş olmayacaq.

