"Oskar" mükafatının qalibləri bəlli oldu

96-cı Akademiya Mükafatlarının - "Oskar"ın təqdimetmə mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir Hollivudun Dolby Teatrında baş verib. Mərasimin aparıcısı komediya ustası Cimmi Kimmel olub.

Qalibləri Cennifer Lourens, Zendaya, Arnold Şvartsenegger və başqaları elan ediblər.

Oskar mərasiminin əsas qalibləri bu filmlər olub:

- Ən yaxşı film - “Oppenheimer”.

- Ən yaxşı qadın rolu - Emma Stoun, "The Fortunate".

- Ən yaxşı aktyor: Cillian Murphy, Oppenheimer.

- Ən yaxşı rejissor: Kristofer Nolan, “Oppenheimer”.

- Ən yaxşı ikinci plan qadın rolu: Davan Joy Randolph, The Leftovers.

- Ən yaxşı ikinci plan aktyoru - Robert Downey Jr., Oppenheimer.

- Ən yaxşı cizgi filmi - “Oğlan və Quş”.

- Xarici dildə ən yaxşı film - “Maraq zonası”.

- Ən yaxşı sənədli film - “Mariupolda 20 gün”.

- Ən yaxşı qısametrajlı film - "Henri Şəkərin ecazkar hekayəsi".

- Ən yaxşı makiyaj və saç düzümü / prodüser dizaynerinin işi / kostyumlar / - "Kasıb, bədbəxt."

- Ən Yaxşı Montaj / Kinematoqrafiya / Orijinal Skor - "Oppenheimer"

- Ən yaxşı mahnı - "Mən nə üçün yaradılmışam?" Billie Eilish, "Barbie"

