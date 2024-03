İsrail qüvvələrinin Qəzzada keçirdiyi əməliyyat yaxın iki ay ərzində başa çata bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu deyib:

"Terrorçu "HƏMAS" batalyonlarının dörddə üçünü məhv etdik, döyüşlərdə sona yaxınlaşırıq".

