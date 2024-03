Ağdama yeni hərbi prokuror təyin edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Hərbi Prokurorluğun Mətbuat xidmətinin rəhbəri Firad Əliyev məlumat verib.

Ağdama yeni hərbi prokuror təyin edilməsi ilə bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, sözügedən vəzifə Kərimov Elnur Rasim oğluna həvalə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.