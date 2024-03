Xəbər verdiyimiz kimi, “Qarabağ” Avropa Liqasında “Bayer”lə Leverkuzendə keçiriləcək cavab oyunu üçün bu gün Almaniyaya yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam klubunu aparan təyyarədə maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, iftar vaxtı Qurban Qurbanovun köməkçisi Elçin Rəhmanov Azan oxuyub. Bundan sonra komandanın oruc tutan üzvləri iftar açıblar.

