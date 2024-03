Bu meyvə immuniteti gücləndirir, arıqladır

Tərkibindəki makro və mikro qida maddələrinin müxtəlifliyinə görə qreypfrut sağlamlıq üçün faydalı olan meyvə növlərindən biridir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, qreypfrutun insan orqanizminə bu faydaları mövcuddur:



- Çəkiyə nəzarət etməyi asanlaşdırır.

- Qəbizliklə mübarizəni aparır.

- İmmunitet sistemini gücləndirir.

- Yoluxucu xəstəliklər və xərçəngə qarşı qoruyur.

- Qan şəkərini nəzarət altında saxlamağa müsbət təsir göstərir.

- Dərinin sağlamlığının qorunmasına təsir edir.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.