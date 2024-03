“Fərdi vəkillərin koordinasiyası” Komitəsinin təqdimatı keçirildi

Mart ayının 13-də “Badamdar Estate” mehmanxanasında Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının (ARVK) təşkilatçılığı ilə “Fərdi vəkillərin koordinasiyası” Komitəsinin və fərdi vəkillərə elektron order, habelə digər elektron xidmətlərin təqdimatı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açılış nitqi ilə çıxış edən ARVK-nın sədri Anar Bağırov iştirakçıları salamlayaraq, “Fərdi vəkillərin koordinasiyası” Komitəsinin fəaliyyətindən, son illər görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə məlumat verib, bu istiqamətdə bir sıra məsələlərə toxunub.

Bu gün ölkədə 160 vəkilin fərdi qaydada fəaliyyət göstərdiyini deyən sədr Bakı şəhərində və regionlarda onların vətəndaşlara yüksək keyfiyyətli hüquqi xidmətlərdən istifadə etmək, o cümlədən vəkillik fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, habelə vəkillik institutunun nüfuzunun artırılması istiqamətində görülməli olan işlər barədə tövsiyələrini verib.

Həmçinin, Anar Bağırov “Elektron vəkil orderi”nin xidmətləri barədə danışıb, bu istiqamətdə ARVK-da bir sıra işlərin görüldüyünü və əsas məqsədin vəkillərin işinin asanlaşdırılması, vətəndaşların hüquqi yardıma çatımlılığının səmərəliliyinin artırılması, eyni zamanda, şəffaflığın artırılması olduğunu dilə gətirib.

Sonra ARVK Rəyasət Heyətinin üzvü, “Fərdi vəkillərin koordinasiyası” Komitəsinin sədri Vüqar Babayev çıxış edərək Komitənin fəaliyyətindən, bu sahədə mövcud olan bəzi problemlərindən söz açıb, onların həlli istiqamətində zəruri tədbirlərin görüləcəyini, o cümlədən elektron xidmətlərin əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb.

Eyni zamanda, “Elektron vəkillik" Komitəsinin sədri Nihad Əliyev “Elektron vəkil orderi” və elektron müqavilələrin izahlı təqdimatını edib. Komitənin üzvü İlham Hüseynov isə elektron vəkil sorğusuna digər qurumların inteqrasiyası və qanunvericilikdəki dəyişikliklə bağlı məlumat verib. Bundan başqa, fərdi vəkillər “İnsan resurslarının elektron idarə edilməsi” və “Elektron kargüzarlıq” sistemləri barədə məlumatlandırılıb.

Daha sonra fərdi vəkillərin sualları cavablandırılıb, “Elektron vəkil orderi”, ondan istifadə vasitələri ilə bağlı müzakirələr aparılıb, bir sıra təkliflər irəli sürülüb.

ARVK-nın sədri Anar Bağırov “Elektron vəkillik" Komitəsinin əməkdaşlarının əməyini yüksək qiymətləndirdiyini qeyd edib, bu işlərin təkmilləşdirilməsi üçün gələcəkdə Vəkillər Kollegiyasının Akademiyasında təlimlərin keçirilməsini tövsiyə edib.

Sonda sədr bir daha xatırladıb ki, məlum olduğu kimi, Rəyasət Heyətinin 3 mart 2024-cü il tarixli iclasında, “Elektron vəkil orderi” cari ilin aprel ayından ilin sonuna qədər kağız daşıyıcı ilə paralel olaraq, növbəti ildən isə məcburi qaydada istifadə edilməsi barədə qərar verilib.

