Qurban Qurbanov məğlubiyyəti belə şərh etdi

Bu turnirdəki oyunlar bizim üçün böyük təcrübə oldu. Avropa futbolunun hansı səviyyədə olduğunu gördük, canlı şahidi olduq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Almaniyada "Bayer 04"ə 2:3 hesabı ilə uduzduqları Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab matçından sonra mətbuat konfransında deyib.

51 yaşlı mütəxəssis futbolçulara təşəkkür edib: "Sonadək ağır mübarizə apardılar, çox güc sərf etdilər. Bizim azərbaycanlı azarkeşlərə də minnətdaram. Komandamızın yanında oldular. Rəqib baş məşqçi Xabi Alonsonu təbrik edirəm. Həm onlara, həm də özümüzə uğurlar arzulayıram".

Təcrübəli baş məşqçi şansdan istifadə etmək istədiklərini bildirib: "Daha çox bu mərhələlərə çıxmalı və təcrübə toplamalıyıq. Bu cür rəqiblərə qarşı fiziki cəhətdən həddindən artıq hazırlıqlı olmalıyıq. Avropa futboluna, buradakı dinamikaya dözməliyik. Öz üzərimizdə daha çox çalışmalı və işləməliyik. Belə matçlara bir səhv, qırmızı vərəqə nəticəyə təsir edir. Hər şeyə real baxmalıyıq. "Qarabağ"ın və "Bayer 04"ün futbol səviyyəsində fərq böyükdür. Amma oyunçular rəqibdən çəkinmədilər, istəkli oldular. Bu da mənim üçün önəmli idi. Bütün klublarımızın səviyyəsini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Bir neçə təmsilçimiz turnirlərdə iştirak etsələr, nəticəmiz daha da çox olacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.