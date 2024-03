​AL Marketdə alış-veriş edin, avtomobil və digər qiymətli hədiyyələri qazanın - FOTO

Azərbaycanın hər tərəfində fəaliyyət göndərən AL Market mağazalar şəbəkəsi Visa kart sahibləri üçün möhtəşəm lotereya keçirir. Əsas mükafat 100% elektrikli Leapmotor C11 avtomobilidir.



Həmçinin, 1 ədəd Apple iPhone 15 128 GB mobil telefonu; 2 ədəd Sony PlayStation 5 BLUE, 3 ədəd LG soyuducu, 4 ədəd LG televizor, 5 ədəd Apple Watch, 6 ədəd Bosch qabyuyan, 7 ədəd TEFAL tozsoran, 8 ədəd LG paltaryuyan qazana biləcəyiniz Lotereyada iştirak etmək üçün:

▪️ Aprelin 2-dək istənilən Al Market mağazasında 15 ₼ və üzəri alış-verişləriniz üçün Visa kartı ilə ödəniş edin.

▪️ Qəbzdə göstərilən xüsusi kodu pulsuz SMS-lə 4717 nömrəsinə göndərin.

▪️ Yaxud qəbzinizdəki lotereyay qoşul QR kodunu skan edərək lotereyada qeydiyyatdan keçin.

Qeyd edək ki, bu gün artıq 4-cü tirajı keçriləcək lotereyanın ilk qalibləri Qazax, Bərdə, Şəki, Cəlilabad, Xırdalan, Hövsan mağazalarından alış-veriş edən müştərilər olub

Lotereya 36 qiymətli uduşun olduğu 9 tiraj keçirəcəklər. Hər tiraj müddətində lotereyaya qoşulan müştərilərin xalları arasında tiraj sayı qədər hədiyyə oynanılr. Aprelin 8-də keçiriləcək sonuncu tirajda isə bütün lotereya iştirakçıları arasında əsas uduş – Leapmotor C11 elektromobili oynanılacaq.

Lotereya şərtlərinə AL market sosial media hesablarında baxa bilərsiniz.

https://www.facebook.com/almarketler

https://www.instagram.com/almarketler/

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.