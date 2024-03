Çempionlar Liqasında 1/4 finalın cütləri məlum olub

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında mövsümün son püşk atma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərində 1/4 final cütləri, yarımfinal və finalın potensial rəqibləri bəlli olub.

1/4 final

"Arsenal" - "Bavariya"

"Atletiko Madrid" - "Borussiya Dortmund"

"Real Madrid" - "Mançester Siti"

PSJ - "Barselona"

Yarımfinal

“Atletiko” - “Borussiya” cütünün qalibi / PSJ - “Barselona” cütünün qalibi

“Arsenal” - “Bavariya” cütünün qalibi / “Real” - “Mançester Siti” cütünün qalibi

Bildirək ki, 1/4 finalın ilk matçları 9-10 aprel, cavab oyunları isə 16-17 aprel tarixlərində keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.