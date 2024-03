2024-cü ilin yanvar-fevral aylarında ölkədə qızıl istehsalı 263,6 kq təşkil edib. Bununla da ölkədə qızıl istehsalı 0.2 % artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qeyd olunan dövrdə ölkədə 567.7 kq gümüş istehsal olunub ki, bu da əvvəlki ilin müvafqi dövrü ilə müqayisədə 22.7 faiz artım deməkdir.

Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın 219.6 kq qızıl, 550.7 gümüş ehtiyatı var.

