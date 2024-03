“Kəpəz” və “Qəbələ” bu gün səfər oyununa çıxacaqlar

Azərbaycan Premyer Liqasında XXVII tur davam edir.

Metbuat.az xəbər v, bu gün daha iki oyun keçiriləcək.

İlk olaraq “Zirə” Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda ev matçına çıxacaq. Rəşad Sadıqovun kollektivi “Kəpəz”i qəbul edəcək. Hazırda qəsəbə təmsilçisi 36 xalla 6-cı, gəncəlilər isə 27 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıblar.

Ardından “Araz-Naxçıvan”la “Qəbələ” üz-üzə gələcəklər. Naxçıvan komandası yuxarı pillələrdəki rəqiblərdən daha da uzaq düşməmək üçün “Liv Bona Dea Arena”da qələbə qazanmağa çalışacaq. Azər Bağırovun kollektivi 31 xalla 8-cidir. Hesabında 15 xal olan “Qəbələ” isə çempionatın autsayderidir.

Turun açılış matçında “Neftçi” “Səbail”i böyük hesabla (3:0) məğlub edib. Turun “Turan Tovuz” – “Qarabağ” və “Sumqayıt” – “Sabah” görüşləri martın 17-də keçiriləcək.

Premyer Liqa

XXVII tur

16 mart (şənbə)

16:00. “Zirə” – “Kəpəz”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Kamran Bayramov, Asiman Əzizli, Kamran Əliyev

VAR: Əliyar Ağayev

AVAR: Zeynal Zeynalov

Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev

AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

18:30. “Araz-Naxçıvan” – “Qəbələ”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Fərid Hacıyev

VAR: Cavid Cəlilov

AVAR: Müslüm Əliyev

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev

“Liv Bona Dea Arena”

