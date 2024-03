Azərbaycanda da məşhurlaşan "Squid game" serialının aktyoru Yeonq-su 8 ay müddətinə həbs edilib.

Metbuat az xarici mediaya istinadən bildirir ki, 79 yaşlı aktyor 2017-ci ildə bir qadını öpməsi və bədəninə toxunması ilə ittiham edilib.

Aktyor həmçinin 2 il müddətinə şərti cəza və 40 saatlıq müalicə proqramından keçəcək.

Seyranə Quliyeva / Mətbuat.az



