"Whatsapp" platforması yeni funksiyanın təqdimatına hazırlaşır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yeni funksiya ilə artıq "Android" istifafəçiləri profil şəkillərinin ekran görüntüsünü çəkə bilməyəcəklər.

Funksiya sayəsində digər istifadəçilərin profil şəklinin ekran görüntüsünü çəkmək istədiyiniz zaman məhdudiyyətlə bağlı bildiriş gələcək.

Bu yenilikdə məqsəd isə şəkillərin saxtakarlıq və imitasiya üçün istifadəsinə mane olmaqdır.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az



