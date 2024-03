Zaqatalada yeniyetmə oğlanın əlində hərbi sursat partlayıb. Hadisə nəticəsində həmin şəxs həyatını itirib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan Metbuat.az-a bildirilib ki, martın 16-da Zaqatala rayonu ərazisində baş verib. Rayon ərazisində 2006-cı il təvəllüdlü Ömərov Məhəmməd Kamal oğlunun partlayıcı maddənin partlaması nəticəsində aldığı xəsarətlərdən ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

