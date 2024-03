Portuqaliya millisinin İsveç və Sloveniya ilə yoldaşlıq oyunları üçün heyəti açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, milliyə "Əl-Nəsr"in 39 yaşlı hücumçusu Kriştiano Ronaldo da çağırılıb.

Qeyd edək ki, Portuqaliyanın İsveç millisi ilə görüşü martın 21-də, Sloveniya yığması ilə matçı isə martın 26-da keçiriləcək.

