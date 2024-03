"Qarabağ"lı Juninyo səssizliyini pozdu - FOTO

"Qarabağ"ın futbolçusu Olavio Juninyo Almaniyada "Bayer 04"ə 2:3 hesabı ilə uduzduqları Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab oyunu ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı hücumçu şəxsi instaqram hesabında həm fotolar, həm də fikirlərini bölüşüb.

"Tarix yazdıq, bu anı yaşatdığı üçün "Qarabağ"a təşəkkür edirəm",-deyə braziliyalı forvard qeyd edib.

Qeyd edək ki, Olavio Juninyo "Qarabağ"ın heyətində "Bayer 04"lə hər iki qarşılaşmada fərqlənməyi bacarmışdı.

