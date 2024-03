Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva yeni görünüşü ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 64 yaşlı ifaçının yeni görüntülərini tanınmış stilist Babək Qədirov sosial mediada paylaşıb.

O, Xalq artistinin yeni klipi üçün kamera qarşısına keçdiyini vurğulayıb. Kadrlarda sənətçinin üzündəki dəyişiklik diqqətdən yayınmayıb.

Onun dəyişimi görənlərin də təəccübünə səbəb olub.

<

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.