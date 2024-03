Bakı metrosunda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı DİN məlumat yayıb.

Məlumata görə, Metropolitendə Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə metro stansiyasında bir qadının mobil telefonunu oğurlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər də eyni əmələ görə məhkum olunmuş Heybət Yarəlizadə müəyyən olunaraq saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.