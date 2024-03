Sumqayıtdan Kürdəmirə gələn qonaq bıçaqlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.

Məlumata görə, bu gün saat 11 radələrində Kürdəmir rayonunun Sığırlı kəndi ərazisində 2008-ci il təvəllüdlü şəxsin kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub.

Hadisəni törədən 2010-cu il təvəllüdlü bir nəfər müəyyən edilərək saxlanılıb.

Araşdırmalar aparılır.

