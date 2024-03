Xalq artisti Brilliant Dadaşova görünüşündə dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni saçlarını qısa kəsdirib. Onun fotosunu aparıcı Aytəkin Mərdanova paylaşıb. İllərdir eyni saç düzümündə olan Dadaşovanın fərqli görünüşü izləyiciləri tərəfindən bəyənilib. Aytəkin vurğulayıb ki, müğənni onun "Qonaqcanlı" proqramının bayram buraxılışında qonaq olub.

