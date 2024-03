NATO Baş katibi Yens Stoltenberq Ermənistana gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, səfər çərçivəsində Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və prezident Vaaqn Xaçatryanla görüşəcək.

Qeyd edək ki, Stoltenberq regiona üç günlük səfəri çərçivəsində Bakı və Tiflisdə görüşlər keçirib.

