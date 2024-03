"Google" beynəlxalq axtarış sistemi Novruz bayramı ilə bağlı dudl hazırlayıb.

Metbuat.az əbər verir ki, dudlun üzərinə klik edərkən Novruz bayramı ilə bağlı məlumatları əldə etmək olur.

Qeyd edək ki, ''Google'' dudl dizaynları illərdir davam edən əyləncəli bir şirkət ənənəsidir.

