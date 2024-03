Azarkeşi döyən "Fənərbağça" futbolçusuna AĞIR CƏZA

Türkiyə çempionatında "Trabzonspor"a qarşı baş tutmuş oyunda meydana daxil olan azarkeşi döyən "Fənərbağça"nın futbolçusu Brayt-Osayi Samuelin cəzası bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nigeriya mətbuatı yazıb. Xəbərdə futbolçunun ağır cəza alacağı qeyd edilir. Bildirilir ki, 26 yaşlı oyunçunun 5-10 matç arası yaşıl meydanlardan uzaq qala bilər.

Qeyd edək ki, "Trabzonspor" - "Fənərbağça" oyunu qonaqların qələbəsi ilə (2:3) yekunlaşıb. Oyun bitdikdən sonra meydana daxil oyun azarkeşlər futbolçulara hücum ediblər.

