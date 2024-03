Azərbaycan atıcısı Zeynəb Sultanova Almaniyanın Dortmund şəhərində keçirilən ISAS 2024 beynəlxalq turnirində qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, qadınlar arasında 25 metr məsafədə kiçik çaplı tapançadan sürətli atəş üzrə yarışda ən yaxşı nəticəni göstərib.



Qeyd edək ki, yarış martın 24-nə qədər davam edəcək.

