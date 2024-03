Moskvada "Crocus City Hall" konsert kompleksində baş verən terror nəticəsində ölənlərin sayı artmaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “112” teleqram kanalı ölənlərin sayının 82 nəfərə çatdığını bildirib.

Qeyd edilib ki, terror aktı qurbanlarının sayı hələ də arta bilər.

Moskva vilayətinin Səhiyyə Nazirliyi isə terror aktında həlak olanlar arasında 3 uşağın olduğunu açıqlayıb.

