Fransa - Almaniya yoldaşlıq oyununda 1-ci dəqiqədə hesab açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda davam edən matçda Florian Virts uzaq məsafədən qola imza atıb.

Həmin qolu təqdim edirik:

