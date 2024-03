"Crocus Group" Rusiyada obyektlərin tikintisini davam etdirəcək".

Metbuat.az TASS agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri azərbaycanlı iş adamı Araz Ağalarov deyib. O qeyd edib ki, şirkət baş vermiş faciələrin nəticələrinin öhdəsindən gələcək və ölkəyə xidmət edən obyektlər yaratmağa davam edəcək:



“Terrorçuların məqsədi məhv etməkdir. Bizim missiyamız isə yaratmaq. Terror qurbanlarını yad edərək, işimizi davam etdirəcəyik".



Seyranə Quliyeva / Mətbuat.az



