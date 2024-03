Azərbaycan millisinin futbolçusu Vüsal İsgəndərli zədələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi yığmanın ötən gün baş tutan məşqində sıradan çıxıb.

O, bu səbəbdən bu gün “FIFA series – Edition 2024” layihəsində Bolqarıstanla matçı buraxacaq.

Qeyd edək ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundakı oyun saat 20:00-da başlanacaq.

