ATV kanalının rəhbərliyi Zaur Baxşəliyevin verilişi ilə bağlı qərar qəbul edib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, Zaur Baxşəliyevin aparıcısı olduğu "Bizimləsən" verilişinin vaxtı qısaldılıb.

Zaur Baxşəliyevin canlı yayımda bildirdiyinə görə, veriliş sabahdan etibarən 16:30-da efirə çıxacaq.

Veriliş 19:00-dək efirdə olacaq.

