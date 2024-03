Güney Azərbaycana yağan son yağışlardan sonra Urmiya gölü yenidən canlanıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Urmiya gölünün sahəsi 586 kvadrat kilometr artıb.

Qeyd edək ki, Urmiya gölünün normal ekoloji su həcmi 30 milyard kubmetrdən çox, minimum ekoloji sahəsi isə 4 635 kvadrat kilometr olmalıdır.

