APL-də XXVIII turun təyinatları açıqlandı

Azərbaycan Premyer Liqasında XXVIII turun təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, AFFA Hakimlər Komitəsi 4 oyunu idarə edəcək hakimləri müəyyənləşdirib.

Yalnız "Sumqayıt" - "Araz Naxçıvan" matçının təyinatları daha sonra açıqlanacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

XXVIII tur

29 mart

16:30. “Qəbələ” – “Neftçi”

Hakimlər: Cavid Cəlilov, Müslüm Əliyev, Kamran Bayramov, Nicat İsmayıllı.

Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.

AFFA nümayəndəsi: Anar Şixəliyev.

Qəbələ şəhər stadionu

19:00. “Kəpəz” – “Qarabağ”

Hakimlər: Rauf Cabarov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Vüqar Həsənli.

Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

30 mart

16:30. “Səbail” – “Turan Tovuz”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Teymur Teymurov, Fərid Hacıyev.

Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.

“ASCO Arena”

19:00. “Sabah” – “Zirə”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Rauf Allahverdiyev.

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

“Bank Respublika Arena”

31 mart

18:00. Sumqayıt - Araz Naxçıvan

Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

