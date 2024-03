Keçmiş separatçı qurumun "rəhbəri", hazırda Azərbaycanda məhkum olan Arayik Harutyunyanın müsahibəsi bu axşam AzTV-də yayımlanacaq.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı kanalın sosial media hesablarında məlumat verilib.

Bu kadrlar şübhəsiz ki, təkcə Azərbaycanda yox, Ermənistanda da səbrsizliklə gözlənilir və izləniləcək.

