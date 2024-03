"Sumqayıt" - "Araz-Naxçıvan" matçının təyinatları açıqlandı

Azərbaycan Premyer Liqasının XXVIII turunda "Sumqayıt" və "Araz-Naxçıvan" arasında keçiriləcək matçın təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanı Kamranbəy Rəhimovun başçılıq etdiyi hakimlər briqadası idarə edəcək.

Azərbaycan Premyer Liqası

XXVIII tur

31 mart

18:00. “Sumqayıt” – “Araz-Naxçıvan”

Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Şirmamed Mamedov, Zöhrab Abbasov, Əli Əliyev.

Hakim-inspektor: Barış Şimşək.

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abasov.

Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

Qeyd edək ki, Peşəkar Futbol Liqası 28-ci turun qalan 4 oyununa təyinatları martın 28-də açıqlamışdı.

