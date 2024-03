Juninyo “Qarabağ”ın çempionluğundan sonra transferi barədə danışdı

“Transfer işləri ilə agentim məşğul olur. Mənim təkliflər barədə məlumatım yoxdur”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu “Qarabağ”ın futbolçusu Olavio Juninyo deyib.

“Kəpəz”ə 6:1 hesabı ilə qalib gəldikləri XXVIII tur matçından sonra açıqlama verən hücumçu “Qarabağ”la Azərbaycan çempionu olması barədə danışıb:

“Bu, peşəkar idmançı kimi birinci titulumdur və mənə əlavə sevinc bəxş edir. Hər mövsümdən əvvəl klub qarşısına hədəflər qoyur. Bu qədər erkən çempionluq gözləmirdim. Amma planımızda titula sahib çıxmaq var idi”.

