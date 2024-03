“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Azərbaycan Premyer Liqasının 28-ci turu çərçivəsində “Kəpəz”ə qarşı keçirdikləri oyundan sonra fikirlərini bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 6:1 hesabı ilə qələbə qazandıqları oyunu şərh edib.Təcrübəli baş məşqçi sonrakı hədəflərdən söz açıb.

Ardınca Qurbanov ona milli komandada baş məşqçi postunun təklif edilmədiyini vurğulayıb: “İcraiyyə Komitəsinə, mənə yığmanın baş məşqçiliyi təklif olmayıb. Olsa, bunu müzakirə etməliyik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.