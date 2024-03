Sumqayıtda yeniyetmə “peredozdan” ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə İnşaatçılar qəsəbəsində qeydə alınıb.

2011-ci il təvəllüdlü Ə.R.-nin yaşadığı evdə meyiti tapılıb.

13 yaşlı yeniyetmənin yüksək dozalı narkotik istifadəsindən öldüyü ehtimal olunur.

Fakt araşdırılır.

