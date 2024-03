Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Baxçalı bələdiyyə seçkilərində iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “TRT haber” məlumat yayıb.

MHP sədri səsvermədən sonra açıqlama verib:

“Ümid edirəm ki, seçkilərin nəticələri ölkəmiz üçün faydalı olacaq. Biz seçkinin nəticələrini partiyadan izləyəcəyik”.

