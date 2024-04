“Qarabağ” Zubirlə bağlı qərarını verdi

“Qarabağ” komandası Abdullah Zubiri komandada saxlamağı planlaşdırır.

Metbuat.az sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi fransalı futbolçuya yeni 2 illik müqavilə təklif edib. Tərəflər arasında danışığın mövsümün sonunda aktivləşəcəyi gözlənilir.

“Qarabağ” A.Zubirlə yeni 2 illik müqavilə imzalayaraq növbəti iki mövsümdə də onun xidmətindən istifadə etməyi planlaşdırır.

Fransalı futbolçunun özünün də Azərbaycan çempionunu tərk etmək istəmədiyi deyilir. Onun “Qarabağ”da qalmağa müsbət yanaşdığı iddia olunur. 32 yaşlı futbolçu 2018-cil ildə “Lans”dan “Qarabağ”a keçmişdi. A.Zubir karyerası ərzində “Qrenobl”, “İstr”, “Hibernian”, “Petrolul” klublarında oynayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.