Ürəkbulanma, əzələ ağrılarınız varsa, xəstəliyiniz ola bilər – Həkim xəbərdarlığı

“Xroniki yorğunluq kifayət qədər istirahətə baxmayaraq, iş səmərəliliyinin azalmasına, gündəlik ictimai həyatdan uzaqlaşmağa və xəstənin özünü daim yorğun hiss etməsinə səbəb olan psixoloji problemdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi instaqram hesabında nazirliyin mütəxəssis-eksperti, terapevt Zakir Quliyev açıqlayıb.

Onun sözlərinə görə. bəzi xəstələrdə yalnız yüngül yorğunluq və enerji qıtlığı ilə müşayiət olunsa da, xəstəliyin inkişaf edən mərhələlərində xəstə gündəlik fəaliyyətini belə yerinə yetirə bilmir və qayğıya ehtiyacı olur: “Bu sindromu psixoloji problem adlandırmaq olar. Lakin, bunun psixoloji amillə yanaşı zehni və fiziki təsirləri də var. Ruhdan düşmə və hər hansı fəaliyyəti göstərmək gücünə malik olmadıqlarını hiss etmək xəstələrdə ürəkbulanma, əzələ ağrıları, konsentrasiyanın olmaması və unutqanlıq kimi problemləri ortaya çıxarır. Sadalanan simptomlarla sağlamlıq müəssisələrinə müraciət edən xəstələrdə aparılan müayinə və diaqnostik testlər nəticəsində xroniki yorğunluq asanlıqla təyin edilə bilər”.

Terapevt bildirib ki, xəstəliyin simptomları bir çox psixoloji xəstəliklə paralel olduğu üçün xəstənin anamnezi ətraflı şəkildə alınmalıdır: “Eyni zamanda, insanda yorğunluğun və buna bənzər simptomların fərqli alt xəstəlikdən qaynaqlandığını tam olaraq anlamaq üçün müvafiq qan testləri və görüntüləmə üsulları araşdırılmalıdır. Xroniki yorğunluq sindromu diaqnozu müəyyənləşdirilən insanlarda müalicə prosesinin necə planlaşdırıldığı zaman xəstəliyin şiddəti, gündəlik həyat və iş fəaliyyətinə təsiri kimi faktorlar da nəzərə alınır”.

Z.Quliyev qeyd edib ki, bütün bunlara görə psixiatrlar, psixoloqlar və digər mütəxəssislər tərəfindən qurulan çoxşaxəli qruplar, diaqnoz və müalicə üsulları təyin olunur.

