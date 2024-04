Akademik Filarmoniyanın aprel repertuarı açıqlandı

Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının aprel repertuarı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, filarmoniya tamaşaçılar üçün zəngin proqram hazırlayıb.

3 aprel- T.Quliyev adına 12 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin konserti. (Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri)

4 aprel - F.Əmirov adına Əməkdar Kollektiv Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının Xor qrupu. (Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri)

8 aprel - Bəstəkar Bəhram Nəsibovun yaradıcılığına həsr olunmuş konsert. (F.Əmirov adına Əməkdar Kollektiv Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının instrumental heyəti)

9 aprel - Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin konserti (açıq qapı)

12 aprel - “Musiqi körpüsü” ABŞ-Azərbaycan. (Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri)

13 aprel - “Üzüklərin hökmdarı” şam işığında adlı konsert. (RED Events)

20 aprel - Xalq artisti, bəstəkar Fərəc Qarayevin 80 illiyinə həsr olunmuş konsert. (Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri)

23 aprel - Xalq artisti, bəstəkar Ramiz Mirişlinin 90 illiyinə həsr olunmuş konsert. (F.Əmirov adına Əməkdar Kollektiv Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının İnstrumental heyəti)

24 aprel - Böyük İslam alimi Mövlanənin vəfatının 750 illiyinə həsr olunmuş “Mövlanə” ili çərçivəsində Konya Böyükşəhər Bələdiyyəsi və Yunus Əmrə İnstitutunun təşkilatçılığı tədbir

26 aprel - “Yeni adlar” layihəsi çərçivəsində konsert. (Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri)

27 aprel - Bakı Kamera Orkestrinin konserti

28 aprel - Fidan Hacıyevanın I Beynəlxalq Opera Festivalı çərçivəsində “Gənc opera ulduzları”nın konserti (“MEZZO” kamera orkestri).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.