Azərbaycanda taksi xidmətinə alternativ olan yeni xidmət fəaliyyətə başlaya bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, "Karşerinq" xidmətidir. "Karşerinq" taksi xidmətindən fərqli olaraq, taksi sifariş edəndən sonra sürücü sifarişçi özü olur. "Karşerinq" xidməti üçün taksi şirkətlərindən birinin Azərbaycana çox sayda avtomobil gətirdiyi irəli sürülür. Ətraflı ATV-nin sujetində:

Metbuat.az

