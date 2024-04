UEFA növbəti dəfə “Qarabağ”a ödəniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın saytı məlumat yayıb. Ağdam təmsilçisi Avropa Liqasında pley-offa vəsiqə qazanması və 1/8 final mərhələsinə yüksəlməsinə görə 1 milyon 700 min avro verilib.

Maliyyə vəsaiti AFFA-nın vasitəçiliyi ilə klubun hesabına köçürülüb.

