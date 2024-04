Bakıda qadın meyiti aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün Nizami rayonu, Rüstəm Rüstəmov küçəsi, ev 56 ünvanının arxasında üzərində zorakılıq əlamətləri olmayan naməlum qadın meyiti aşkar olunub.

Hazırda naməlum meyitin şəxsiyyətinin müəyyən olunması istiqamətində əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.

