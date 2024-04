Yaponiyada 5,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Yaponiya Meteorologiya Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, təkanlar ölkənin cənub-qərbində olub.

Zəlzələ yerin 40 kilometr dərinliyində baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.