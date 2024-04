Bir-biri üçün yaradılmış bürclər - Birgə xoşbəxt olurlar

Astroloqlara görə, hər bürcün özünəməxsus xüsusiyyətləri var və bu kontekstdə bəzi bürclər bir-birinə daha uyğun gəlir. Bəzi bürclər bir araya gəlməkdə çətinlik çəksələr də, bəziləri sanki bir-biri üçün yaradılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən sevgi münasibətlərində uğurlu olan bürcləri təqdim edir:

Qoç enerjili və qətiyyətlidir. Oxatan sərbəst ruhlu və macəraçıdır. Hər ikisi maraqlı təcrübələri sevir və birlikdə aktiv və əyləncəli münasibət qura bilərlər.

Buğa sadiq və etibarlı bir təbiətə malikdir. Qız bürcü isə təfərrüatlı və mütəşəkkil olmağa meyllidir. Hər ikisi möhkəm təməl üzərində qurulmuş münasibətə üstünlük verir.

Əkizlər ünsiyyət və sosial münasibətlərdə bacarıqlıdırlar. Dolçalar isə yenilikçi və azad fikirlidir. Hər ikisi münasibətlərini canlı saxlaya bilən ağıllı və maraqlı söhbətlər apara bilər.

Xərçəng emosional və qoruyucu təbiətə malikdir. Balıqlar həssas və anlayışlıdırlar. Hər ikisi emosional əlaqədən zövq alır və empatiya bacarıqları ilə bir-birlərinə dəstək ola bilirlər.

