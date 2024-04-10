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2 oyunda 10 qol vuruldu - Çempionlar Liqası

2 oyunda 10 qol vuruldu -
01:05 10 Aprel 2024
77 İdman
Anar Türkeş
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UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinə start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ilk gündə iki oyun keçirilib. “Real” “Mançester Siti”ni qəbul edib. Oyun 3-3 hesabı ilə başa çatıb.

Digər qarşılaşma Londonda baş tutub. “Arsenal” “doğma divarlar” arasında “Bavariya”nı qəbul edib. Oyun 2-2 hesabı ilə yekunlaşıb.

UEFA Çempionlar Liqası
1/4 final, ilk oyunlar
9 aprel

“Real” (İspaniya) – “Mançester Siti” (İngiltərə) – 3:3
Qollar: Ruben Diaş, 12 (avtoqol), Rodriqo, 14, Federiko Valverde, 79 – Bernardu Silva, 2, Fil Foden, 66, Yoşko Qvardiol, 71.
Baş hakim: Fransois Letexye (Fransa).
Madrid, “Santyaqo Bernabeu” stadionu.

“Arsenal” (İngiltərə) – “Bavariya” (Almaniya) – 2:2
Qollar: Bukayo Saka, 12, Leandro Trossard, 76 – Serj Qnabri, 18, Harri Keyn, 32 (pen.).
Baş hakim: Qlenn Nuberq (İsveç).
London, “Arsenal” stadionu.

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metbuat.az

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