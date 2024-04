Azərbaycanda 3 ulduzlu hotellərdə ən yüksək qiymətlər bu şəhərdədir

Onlayn bronlaşdırma sistemi olan booking.com-da bu ilin yanvar-aprel ayları üçün Azərbaycanın şəhər və rayonlarındakı 3 ulduzlu hotellərdə bir gecə qalmaq üçün orta qiymət 76 manat təşkil edib.

Metbuat.az-ın Dövlət Turizm Agentliyinin hesabatına istinadən araşdırmasına görə, bu da ötən ilin Onlayn bronlaşdırma sistemi olan booking.com-da bu ilin yanvar-aprel ayları üçün Azərbaycanın şəhər və rayonlarındakı 3 ulduzlu hotellərdə bir gecə qalmaq üçün orta qiymət 76 manat təşkil edib. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 37 % azdır.

Hesabat dövründə ən yüksək qiymət 135 manat olmaqla Gəncədə qeydə alınıb.

İkinci yerdə 75 manat olmaqla Bakının hotelləri qərarlaşıb. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 50,7 % azdır.

3 ulduzlu hotellər arasında üçüncü yeri isə 72 manat olmaqla Şəki tutub. Bu şəhərdə orta qiymət illik müqayisədə 44,1 % artıb.

İsmayıllıda 3 ulduzlu hotellərdə bir gecə qalma 63 manata (28,8 % az), Astarada 60 manata (ötən ilin eyni dövründə rayonda 3 ulduzlu hotel olmayıb), Mingəçevirdə isə 50 manata (qiymət dəyişməyib) başa gəlib dövrü ilə müqayisədə 37 % azdır.



Hesabat dövründə ən yüksək qiymət 135 manat olmaqla Gəncədə qeydə alınıb.



İkinci yerdə 75 manat olmaqla Bakının hotelləri qərarlaşıb. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 50,7 % azdır.



3 ulduzlu hotellər arasında üçüncü yeri isə 72 manat olmaqla Şəki tutub. Bu şəhərdə orta qiymət illik müqayisədə 44,1 % artıb.



İsmayıllıda 3 ulduzlu hotellərdə bir gecə qalma 63 manata (28,8 % az), Astarada 60 manata (ötən ilin eyni dövründə rayonda 3 ulduzlu hotel olmayıb), Mingəçevirdə isə 50 manata (qiymət dəyişməyib) başa gəlib



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.